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    iPhone X küçüldü, iPhone X mini oldu!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 08:22

    Apple yeni bir iPhone X modeli duyurmadı; ancak internete minik iPhone X'in görüntüleri düştü. iPhone SE, yeni iPhone X ile benzer tasarıma ve özelliklere sahip olsaydı ne olurdu? Curved.de bu hayali dijital ortamda gerçeğe dönüştürdü ve uçtan uca 4 inçlik OLED ekranlı yeni nesil iPhone SE’nin nasıl görüneceğine ait bazı görseller paylaştı.

    Konseptte sadece yeni nesil iPhone SE’nin bir iPhone X benzeri ekranla nasıl olacağını göstermekle kalınmamış, aynı zamanda cihaza daha oval köşeler eklenmiş ve cihazın arkasında çift kameraya ve ön tarafında yeni TrueDepth kamera sistemine yer verilmiş. Böylece, 4 inç ekranlı iPhone SE’de TrueDepth kamera sistemi ile Face ID ve diğer iPhone X özellikleri hayat bulmuş oluyor.

    iPhone X küçüldü, iPhone X mini oldu

    Yeni nesil iPhone SE’nin konseptinde diğer dikkat çeken tasarımsal detay ise cihazın ön tarafında neredeyse hiçbir çerçevenin yer almıyor ve böylece ekran boyutu kasa boyutu büyümeden 4.7 inçe kadar çıkması.

    iPhone X küçüldü, iPhone X mini oldu

    Böyle bir durum söz konusu olsaydı yeni iPhone SE’nin fiyatı tahminen 999 dolar olan iPhone X’den daha ucuz olacaktı. Bu da küçük ekranlı akıllı telefon severlerin oldukça hoşuna gidecek bir teklif gibi duruyor. Çünkü şu anda iPhone SE’nin hatrı sayılı bir kitlesi var.

    Elbetteki aşağıdaki görsellerin birer konsept olduğu ve tasarımcısının hayal dünyasını yansıttığı unutulmamalı.

    Etiketler: iphone x , iphone x mini , telefon , apple , iphone se , iphone se 2
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