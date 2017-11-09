iPhone X kolayca kırılıyor, bu hale geliyor!

Yeni aldığınız bir telefonu yere düşürmek, hepimiz için kötü bir kabustan farksız. iPhone X satılan alan birçok kullanıcıdan biriyseniz ve henüz bir kılıf almadıysanız, çabuk davranmanızda fayda var. iPhone X, garanti hizmeti sağlayıcısı SquareTrade tarafından tüm zamanların en kırılgan iPhone'u olarak puanlandırıldı.

iPhone X'in kırılma olasılığı açısından "yüksek risk" taşıdığını söyleyen web sitesi, telefona bu alanda 90/100 puan verdi. Böylece iPhone X'in 77/100 puan alan Samsung Galaxy S8'den bile kırılgan olduğu ileri sürüldü.

Bu sayfadan izleyebileceğiniz videoda SquareTrade, iPhone X üzerinde çeşitli dayanıklılık testleri gerçekleştiriyor. Göreceğiniz üzere çoğu düşürme, telefonu kullanılmaz hale getiriyor. Çatlayan ön cam, Face ID ile kamerayı açmayı bile soruna dönüştürüyor.

SquareTrade'e göre iPhone X'in onarımı da oldukça pahalı bir iş. Sonuç olarak firma, iPhone X'in şimdiye kadarki "en kolay kırılan, en yüksek fiyatlı, en pahalı onarılan iPhone" olduğunu belirtiyor.

SquareTrade'in telefonlar, laptop'lar ve diğer elektronik cihazlar için ek garanti satarak para kazanan bir firma olduğunu akılda bulundurmakta fayda var. Bu yüzden firma, iPhone X'in kolay kırılmasıyla yakından ilgileniyor. Ancak yine de iPhone X'i bir kılıfla kullanmanızın faydası var.