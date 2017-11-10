iPhone X Karşılığında gece kulübünde soyunan öğretmen kovuldu

Rusya’nın Chelyabinsk Oblast şehrinde, Yevgenya isimli 19 yaşındaki stajyer öğretmen, gittiği gece kulübünde iPhone X kazanabilmek için soyunma yarışmasına girdi. Yeygenya’nın yarışma videosu internette yayınlanınca olayın farkına varan yönetim, stajyer öğretmeni okuldan kovma kararı aldı.

Yarışmayı kazandığını söyleyen Yevgenya’ya iPhone X’da verilmedi. Genç öğretmen soyunduğu sırada çantasından çalınan daha ucuz bir iPhone verilmişti.

Bir gece kulübünde soyunurken etraftakilerin onu videoya aldığını fark edince kendini saklamaya çalıştığını söyleyen Yegenya’nın annesi, çocuğu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anne, kızını okutmak için zorluklar içinde çalıştığını, kızının çocuk olmadığını, doğru ve yanlışı birbirinden ayıracak yaşta olduğunu söyledi. Anne, bu sözleri ile kızına tepkisini gösterdi.

Genç stajyer öğretmenin öğretmen olmak için devam ettiği okuluna son verildi. Yegenya’nın tek bir gecelik hatası, onun meslek hayatına mal olmuş gibi duruyor.