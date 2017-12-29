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    iPhone X ile yüzünü böyle kaybetti!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 08:10 | Son Güncelleme:

    Bir geliştiricinin iPhone X ile yaptığı bu numara hiçbir işe yaramaz gibi görünse de, ilginizi çekebilir!

    iPhone X'in Face ID sensörleri, sanat ve oyun için büyük bir potansiyel sunduğu kadar, diğer uygulamalarda da ilginç tecrübeler sunabiliyor. Şimdi ise bir Japon oyun geliştiricisi, iPhone X'in Face ID sensörünü kullanarak yeni bir keşifte bulundu ve kendi yüzünü sildi.

    Geliştirici Kazuya Noshiro (@noshipu), yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz üzere gözleri ve ağzı hariç tüm yüzünü Face ID yardımıyla sildi. Noshiro, "optik kamuflaj" adını verdiği numaranın ne işe yarayacağını bilmediğini de itiraf ediyor. Takipçileri merak etse de Noshiro, yüzünü nasıl saydam hale getirdiğini anlatmıyor. Ancak geliştirici, bir takipçisinin "Kamerayı arka planın ön-kaydını yapacak biçimde mi sabitledin?" sorusuna "bu doğru" cevabını verdi.

    Yani Noshiro, muhtemelen önce arkasındakileri kaydetti ve daha sonra gözleri ve ağzı hariç yüzünü görüntüden silerek üzerine arka planı ekledi. iPhone X'in hareket sensörleri, kamera hareket ederken bu işlemi sürdürebiliyor.

    Geliştiricinin bu yaptığı hiçbir işe yaramaz gibi görünse de, tam da bu yüzden bir Snapchat filtresine dönüşebilir. Bu numara, Face ID ile yapılabileceklerin potansiyelini de bir kez daha bizlere gösteriyor.

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    Etiketler: apple , telefon
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