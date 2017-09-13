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    Hürriyet >Kampüs>Iphone X ile ilgili atılmış en komik 10 tweet

    Iphone X ile ilgili atılmış en komik 10 tweet

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 15:36

    Apple, yeni Iphone'un lansmanını yaptı. Ardından sosyal medyada elbette yer yerinden oynadı! Bakalım kimler neler söylemiş...

    1 - Aslında insan önce inanmıyor değil... 

    2 - Ve elbette yüz tanıma özelliği ardından bu yaşanacaktı!

    3 - Devamı da geldi...

    4 - Dahası da...

    5 - Bu defa güldürdü!

    6 - İnsan üzülmüyor değil...

    7 - Hesap işi bizden sorulur!

    8 - Yaaaaani!

    9 - Yapmayın hocam!

    10 - İşte bunlar hep hayat...

    Etiketler: Iphone , IphoneX , APPLE
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