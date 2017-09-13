Iphone X ile ilgili atılmış en komik 10 tweet

1 - Aslında insan önce inanmıyor değil...
Arkadaşlar iPhone X alacağım için şuan kullandığım bu akıllı telefonu, tweet'i rt ve fav yapan kişiler arasından seçip birine göndereceğim. pic.twitter.com/Rd9mZxjn8y— Murat YAĞIŞ (@muratyagisnet) 13 Eylül 2017
2 - Ve elbette yüz tanıma özelliği ardından bu yaşanacaktı!
Yüzsüz olduğun için iphonex almana gerek kalmadı face ID kullanamıcaksın nasılsa❤️❤️❤️— MAD (@melisayca) 12 Eylül 2017
3 - Devamı da geldi...
birine yaptığı yanlış sebebiyle "telefona bakacak yüzüm yok" diyen biri nasıl açacak #iPhoneX ' in kilidini ?— külhan beyi kerem (@1kulhanbeyi) 13 Eylül 2017
4 - Dahası da...
Demek yeni iPhone X inin kilidini açarken kaç numaralı yüzünü kullanacağını düşünüyorsun pic.twitter.com/SQ0tH6sDhr— Musti (@Demiroji) 13 Eylül 2017
5 - Bu defa güldürdü!
iPhone X'in görünüşü şey değil mi ya "yanları alalım üstler kalsın" pic.twitter.com/lwonJONXPg— 1.tekel şahıs (@ALKOLKAFAYAPAR) 13 Eylül 2017
6 - İnsan üzülmüyor değil...
iphone 7 almak için bir böbreğimizi satmak yeterliydi ama şimdi iphone x için iki böbreğimizi de satmamız gerekiyor— Avni (@Avniturner) 13 Eylül 2017
7 - Hesap işi bizden sorulur!
Tofaşı olan herkez İphone X sahibi olabilir 😂😅 #iPhoneX— Eness ✌^°°^ (@enessglm6006) 13 Eylül 2017
8 - Yaaaaani!
Iphone 9 çıksın, o zaman düşünürüm. Şimdi öküz almam lazım o parayla. #iPhoneX— Aredhel Nenharma (@Iraz_SUMER) 13 Eylül 2017
9 - Yapmayın hocam!
iPhone X almak için İsabeyli Kampüsü satılığa çıkardık.— ADÜ Rektörü (@ADURektoru) 13 Eylül 2017
10 - İşte bunlar hep hayat...
zamanında X'i yalnız bıraktık o da hırs yapıp iphone olmuş— emir :d (@emiirozcaylak) 13 Eylül 2017