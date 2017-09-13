Iphone X ile ilgili atılmış en komik 10 tweet

1 - Aslında insan önce inanmıyor değil...

Arkadaşlar iPhone X alacağım için şuan kullandığım bu akıllı telefonu, tweet'i rt ve fav yapan kişiler arasından seçip birine göndereceğim. pic.twitter.com/Rd9mZxjn8y — Murat YAĞIŞ (@muratyagisnet) 13 Eylül 2017

2 - Ve elbette yüz tanıma özelliği ardından bu yaşanacaktı!

Yüzsüz olduğun için iphonex almana gerek kalmadı face ID kullanamıcaksın nasılsa❤️❤️❤️ — MAD (@melisayca) 12 Eylül 2017

3 - Devamı da geldi...

birine yaptığı yanlış sebebiyle "telefona bakacak yüzüm yok" diyen biri nasıl açacak #iPhoneX ' in kilidini ? — külhan beyi kerem (@1kulhanbeyi) 13 Eylül 2017

4 - Dahası da...

Demek yeni iPhone X inin kilidini açarken kaç numaralı yüzünü kullanacağını düşünüyorsun pic.twitter.com/SQ0tH6sDhr — Musti (@Demiroji) 13 Eylül 2017

5 - Bu defa güldürdü!

iPhone X'in görünüşü şey değil mi ya "yanları alalım üstler kalsın" pic.twitter.com/lwonJONXPg — 1.tekel şahıs (@ALKOLKAFAYAPAR) 13 Eylül 2017

6 - İnsan üzülmüyor değil...

iphone 7 almak için bir böbreğimizi satmak yeterliydi ama şimdi iphone x için iki böbreğimizi de satmamız gerekiyor — Avni (@Avniturner) 13 Eylül 2017

7 - Hesap işi bizden sorulur!

Tofaşı olan herkez İphone X sahibi olabilir 😂😅 #iPhoneX — Eness ✌^°°^ (@enessglm6006) 13 Eylül 2017

8 - Yaaaaani!

Iphone 9 çıksın, o zaman düşünürüm. Şimdi öküz almam lazım o parayla. #iPhoneX — Aredhel Nenharma (@Iraz_SUMER) 13 Eylül 2017

9 - Yapmayın hocam!

iPhone X almak için İsabeyli Kampüsü satılığa çıkardık. — ADÜ Rektörü (@ADURektoru) 13 Eylül 2017

10 - İşte bunlar hep hayat...