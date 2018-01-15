iPhone X home tuşu ekrana nasıl getirilir?

Apple'ın son oyuncağı iPhone X pek çok yenilikle birlikte geldi. Bunlardan biri de şüphesiz home butonunun telefon üzerinde yer almamasıydı. Peki home butonunu iPhone X'e getirmek mümkün mü? Sanal da olsa söz konusu buton cihaza eklenebilir mi? Cevap, evet!

iPhone X'inize ana ekran tuşu ya da AssistiveTouch eklemek için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Menüden Ayarlar/Genel/Erişilebilirlik adımlarını takip edin

AssistiveTouch seçeneğini aktif edin

En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın ve sadece yıldız simgesine sahip Özel kalana kadar diğer seçenekleri eksiltin

Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin,

Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın

Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.