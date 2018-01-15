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iPhone X home tuşu ekrana nasıl getirilir?

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

iPhone X'lerin en büyük tasarım değişikliği şüphesiz artık olmayan Home butonu. Ancak yıllardır alışılagelen bir tuş olduğundan kullanıcılar halen iPhone X'te home butonunu arıyor. Peki home butonu iPhone X'e nasıl getirilir? Bir yolu var mı?

Apple'ın son oyuncağı iPhone X pek çok yenilikle birlikte geldi. Bunlardan biri de şüphesiz home butonunun telefon üzerinde yer almamasıydı. Peki home butonunu iPhone X'e getirmek mümkün mü? Sanal da olsa söz konusu buton cihaza eklenebilir mi? Cevap, evet!

iPhone X'inize ana ekran tuşu ya da AssistiveTouch eklemek için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Menüden Ayarlar/Genel/Erişilebilirlik adımlarını takip edin
AssistiveTouch seçeneğini aktif edin
En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın ve sadece yıldız simgesine sahip Özel kalana kadar diğer seçenekleri eksiltin
Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin,
Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın
Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Etiketler: iPhone X home tuşu ekrana nasıl getirilir
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