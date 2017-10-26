Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>iPhone X geliyor, iPhone 8'ler ikinci ele düşüyor!

    iPhone X geliyor, iPhone 8'ler ikinci ele düşüyor!

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 07:31 | Son Güncelleme:

    iPhone 8'de yaşanan bu garip durum, iPhone tarihine bir ilk olarak geçebilir. Dört gözle beklenen iPhone X, iPhone 8'in ikinci ele düşüşünü hızlandırmışa benziyor.

    Apple'ın yeni iPhone 8'i talihsiz bir durumla karşı karşıya. Teknolojik cihazları geri dönüştüren Decluttr'a göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, önceki iPhone'lardan daha çok değiş tokuş ediliyor.

    Sitenin Cnet'e yaptığı açıklamaya göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, geri satın almaların yüzde 7'sini oluşturuyor ve bu oran, şimdiye kadarki en yüksek oran. Site, daha önceki en yüksek geri satın alma oranının yüzde 2 ile iPhone 6S'e ait olduğunu belirtiyor.

    iPhone X geliyor, iPhone 8ler ikinci ele düşüyor

    Site, önceki iPhone modellerinin takasının yeni iPhone'lar tanıtıldığı sırada artış gösterdiğini, ancak yepyeni bir cihazın takas edilmesinin alışıldık olmadığını söylüyor. Yaşananların nedeni, muhtemelen Apple'ın birkaç hafta içinde üç yeni iPhone birden piyasaya sürmesi. Takaslar, iPhone 8 ve 8 Plus'ı kullananların Apple'ın en pahalı telefonu iPhone X'e geçmek istediklerini gösteriyor olabilir.

    Belirtmekte fayda var: Declutter sadece bir web sitesi ve elbette tek başına tüm iPhone 8 satışlarını ve iadeleri temsil etmiyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

    Etiketler: telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri