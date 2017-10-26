iPhone X geliyor, iPhone 8'ler ikinci ele düşüyor!

Apple'ın yeni iPhone 8'i talihsiz bir durumla karşı karşıya. Teknolojik cihazları geri dönüştüren Decluttr'a göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, önceki iPhone'lardan daha çok değiş tokuş ediliyor.

Sitenin Cnet'e yaptığı açıklamaya göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, geri satın almaların yüzde 7'sini oluşturuyor ve bu oran, şimdiye kadarki en yüksek oran. Site, daha önceki en yüksek geri satın alma oranının yüzde 2 ile iPhone 6S'e ait olduğunu belirtiyor.





Site, önceki iPhone modellerinin takasının yeni iPhone'lar tanıtıldığı sırada artış gösterdiğini, ancak yepyeni bir cihazın takas edilmesinin alışıldık olmadığını söylüyor. Yaşananların nedeni, muhtemelen Apple'ın birkaç hafta içinde üç yeni iPhone birden piyasaya sürmesi. Takaslar, iPhone 8 ve 8 Plus'ı kullananların Apple'ın en pahalı telefonu iPhone X'e geçmek istediklerini gösteriyor olabilir.

Belirtmekte fayda var: Declutter sadece bir web sitesi ve elbette tek başına tüm iPhone 8 satışlarını ve iadeleri temsil etmiyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI