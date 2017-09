iPhone X geldi, fiyatını duyanlar şoke oldu!

iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A11 Bionic, en ağır işlerin altından bile kolaylıkla kalkabilecek. Biraz daha detaya inmek gerekirse 4 çekirdekli "Mistral" adı verilen düşük güç tüketen çekirdeklere ek olarak 2 çekirdekli "Monsoon" adı verilen yüksek güç tüketen kısım 2.5 GHz saat hızında çalışan Apple A11'de yer alıyor. RAM tarafında ise iPhone X modelinde 3 GB RAM yer alacak.



İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera kullanmayı tercih ediyor. iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki bu kamera, tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi çift OIS desteği ile geliyor. Bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken diğeri ise telefoto lens ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ise artık çok daha yetenekli. Artık 7 Megapiksel çözünürlük sunan artık ön kamera ile de portre modunu kullanmanız mümkün.



Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor. Bunun yanı sıra Quad-LED True Tone flaş da iPhone X'in bir diğer dikkat çeken özelliği... iPhone X, ön kamerada da portre modu ve Portrait Lightning özelliğini sunuyor. iPhone X, iPhone 7’ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Telefon, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.



iPhone X'in 64 GB'lık modelinin fiyatı 999 dolar, 256 GB'lık modeli ise 1149 dolardan satılacak.



Apple, son olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, AirPods ve Apple Watch Series 3 için özel AirPower şarj ünitesini de duyurdu! Bu şarj cihazı gelecek yıl satışa sunulacak.