iPhone X cepleri yakıyor, ucuz modeli geliyor!

Apple, son dönemde tanıttığı iPhone modelleriyle özellikle Türkiye gündeminde oldukça konuşuldu. iPhone fiyatları ile çok konuşuldu. Özellikle ülkemizde ki vergi oranlarından dolayı üst segment model olma yolunda ilerleyen marka uluslararası basında fiyat konusunda eleştirilere maruz kalmadı. Apple, iPhoneX'in 999 dolarlık fiyatı ile dış basında da oldukça tepki topladı. Zamanında iPhone 5C ile daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile karşımıza çıkan Apple, önümüzdeki yıl ucuz iPhone serüvenine devam edecek gibi görünüyor.





Söylentilere göre; 2018 yılında uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile karşılaşacağız. iPhone X ile artık OLED ekrana geçen Apple, elindeki LCD ekranları bu ucuz iPhone modellerine entegre edecek. Bu sayede üst segmentte OLED panel, alt segmentte ise LCD panel göreceğiz.

iPhone 5C gibi plastik bir kasa ile gelmesi beklenen ucuz iPhone modelinin, işlemci ve RAM tarafından nasıl bir konfigürasyona sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak tahminimize göre bu modellerde 2 GB RAM ve Apple A10 yonga seti kullanabilir.

Uygun fiyatlı demişken, yeni ucuz iPhone'ların ülkemizde; 2.000 TL ile 2.799 TL arasında satılmasını bekliyoruz. Özellikle iPhone'un muadili telefonların bu fiyat aralığında olması, Apple'ı fiyat konusunda bir hamle yapmaya zorlayabilir.