iPhone X cepleri fena yakacak? Peki gerçek maliyeti ne?

Bugünlerde herkes yeni iPhone’u konuşuyor. iPhone X hakkındaki en büyük tartışma ise ismi değil, fiyatı! Şirketin ilk iPhone’u tanıtmasının üzerinden 10 yıl geçtiği için, bu model de Roma rakamıyla 10 anlamına gelen X adını taşıyor.

10. iPhone’un fiyatının tartışılma sebebi ise 999 dolar olması. Bu fiyatın ithalat mâliyetlerinin üzerine Türkiye’deki Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) de eklendiğinde 5.500 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Peki, bu cihazın Apple’a mâliyeti ne kadar? Tüm parçaların Apple’a ‘geliş fiyatlarını’ bakalım. Apple’ın anavatanı ABD’de 999 dolardan başlayan fiyatlarla satmaya başladığı iPhone X, bu etiketin yarısından daha az bir maliyetle üretiliyor.





Bu listeye bakılınca, iPhone X’un gelmiş geçmiş en maliyetli iPhone olduğunu görüyoruz.

iPhone X’un en pahalı parçası, Samsung imzalı 5,8 inçlik OLED ekran. Apple bu ekranlardan her biri için ezeli rakibine 80 dolar ödüyor. Listenin en pahalı ikinci maliyet kalemi ise paslanmaz çelik ve ekrandan oluşan kasa.

Kusursuz şekilde üretim ve birleştirmeyi kapsayan bu kasanın maliyeti ise 53 dolar ile en büyük ikinci kalemi oluşturuyor. Yeni iPhone’un en pahalı üçüncü parçası ise NAND flaş bellek.

256 GB’lık model için Apple’ın ödediği ücret 45 dolar seviyesinde. Face ID adını taşıyan yüz tanıma ve doğrulama teknolojisi ise yeni iPhone’un en çok konuşulan yönlerinden birisi.





Bunun için birçok algılayıcı, kamera ve projeksiyon cihazı bir araya getirilmiş. TrueDepth kamera sistemi ve algılayıcıların toplam değeri 25 dolar.

Apple’ın tasarladığı ve TSMC’nin ürettiği A11 işlemci ise inanılması güç ama yüz tanıma sisteminden ucuza, yani 26 dolara mâl oluyor. ABD dışına satılan iPhone X’lerin 3G ve 4G bağlantılarını kuran Intel XMM 7480 model modem 18 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatları alt alta koyduğunuzda, iPhone X’un temel parçalarının toplam mâliyeti 404,75 dolar.

Kulaklık ve şarj cihazı gibi aksesuarların toplam maliyeti ise yalnızca 8 dolar. Firmanın bir önceki amiral gemisi iPhone 7’nin maliyetini hatırlıyor musunuz? Biz hatırlatalım: Yalnızca 224.80 dolar seviyesindeydi. Satış fiyatı ise 649 dolardı.