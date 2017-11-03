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    iPhone X bugün satışa çıkıyor | İşte tüm özellikleri

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Apple'ın bugün itibariyle satışa sunulacak olan amiral telefonu iPhone X yarın ABD'de satışa çıkıyor. Peki iPhone X hangi özelliklerle geliyor? Türkiye'de fiyatlar ne olacak? Türkiye'ye zaman gelecek?

    iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. 2436 x 1125 piksel çözünürlüğünde 458 PPI'lık AMOLED ekranla gelen iPhone X, kullanıcılarına müthiş bir görüntü deneyimi sunacak. Bu, tüm iPhone'lara gelmiş en iyi ekran olduğu anlamına geliyor. Süper Retina ekranı hem HDR10 hem de Dolby Vision formatlarında HDR'ı destekliyor. iPhone X'de gerçek tona erişebileceksiniz.

    Dahili hafıza

    iPhone X, 64 ve 256 GB dahili hafıza birimleriyle birlikte geliyor. 64 GB'yi bir kenara koyacak olursak 256GB'ın iPhone X kullanıcılarına oldukça geniş bir kullanım alanı sunacağı çok açık.

    Renkler

    iPhone X, iki farklı renk alternatifine sahip olacak. Bu renkler uzay grisi ve gümüş.

    İşlemci

    Şirketin 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X, sızıntılarda olduğu gibi 2'si düşük 4'ü yüksek hızda çalışan 6 çekirdekli A11 biyonik işlemcisi ile birlikte geliyor. Ayrıca A11 biyonik işlemcide yer alan bir motor sayesinde yüz tanıma işlemi makine öğrenme algoritmaları ile daha özel bir donanıma kavuşuyor.

    iPhone X bugün satışa çıkıyor | İşte tüm özellikleri

    RAM

    3GB RAM miktarı sunan telefon, iOS 11'in başarılı yazılımı sayesinde tüm işlemleri 3GB'lık RAM'e sığdırabilecek.

    Face ID

    Touch ID'nin yerini alması beklenen Face ID, iPhone X'lerle birlikte geliyor. Tüm işlemlerinizi çözmenizi sağlayacak Face ID'yi telefon kilidini açmaktan ödeme işlemlerine kadar birçok alanda kullanılabileceksiniz. Ayrıca Face ID uyum sağlamayı da biliyor. Sakalınız büyüdüğünde bunun farkına varan Face ID, ortama uyum sağlamak için geliştirildi. Apple'ın belirttiğine göre FaceID, sahtekarlara karşı tamamen güvenilir durumda.

    Tasarım

    iPhone X'i diğer iPhone'lardan ayıran en büyük özellik, ekranının çerçevesiz olması. Üzerinde yer alan çentiğe rağmen çok kullanışlı gözüken ekran, yıllardan beri "tasarım" kelimesi ile özdeşleşen iPhone'a bu ününü geri kazandırdı.

    Kolay Arayüz

    Telefonun giriş ekranına gitmek için alttan yukarı doğru hızlıca kaldırmanız yeterli. Üstelik ekranı uyandırmak için tek yapmanız gereken şey ekrana hafifçe dokunmak.

    Kamera

    Dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera ile gelecek iPhone X'de biri f/1.8, diğeri 2.4 diyafram aralığına sahip TrueDepth destekli 12 MP'lik arka kameralar yer alacak. 60 fps'de 4K videolar kaydedebilen iPhone X, Full HD'de 240 fps kayıtlar yapabilecek. Telefonun önünde ise 7 MP'lik güzel bir ön kamera bulunuyor.

    Türkiye fiyatı

    iPhone X'in Türkiye fiyatları günler önce belli oldu; cepler fena yanacak. İki model olarak telefonun fiyatları 6099 TL ve 6899 TL olarak belirlendi. Cihazın Aralık ayı başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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