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    iPhone X Avrupalı teknoloji şirketlerini vurdu

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 08:07 | Son Güncelleme:

    iPhone X satışlarının beklenenden daha az olacağı yönündeki tahminler, Avrupa'da teknoloji hisselerinde düşüşe yol açtı

    iPhone X satışlarının beklenenden daha az olacağı yönündeki tahminler, Avrupa'da teknoloji hisselerinde düşüşe yol açtı

    Noel tatili sonrasında bugün açılan Avrupa piyasalarında teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkat çekti. Düşüşün, iPhone X satışlarının beklenenden daha az olacağı yönündeki tahminlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

    Avrupa'da STOXX 600 endeksi yüzde 0,1 oranında geriledi. EuroBölgesi STOXX50E endeksi de yüzde 0,1 düştü.

    SX8P endeksinde teknoloji hisseleri yüzde 1'lik düşüşle en kötü performansı gösteren sektör oldu.

    Avrupa borsalarında bu yılın en değerli teknoloji şirketi olarak görülen Austria Microsystems'in hisseleri yüzde 10 gerilerken, bir başka iPhone tedarikçisi olan Dialog Semiconductor'ın hisseleri de yüzde 5,5 oranında düştü.

    Öte yandan Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki düşüş de dikkat çekti.

    Akıllı telefon pazarını izleyen analistler, Apple'nin yeni ürünü iPhone X için satış tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

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