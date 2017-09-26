iPhone X Apple'a yaramadı, 52 milyar dolar uçtu gitti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni ürünleri iPhone 8 ve iPhone X'i tanıttı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Apple'ın, daha önce çıkardığı ürünlerde mağazaların önünde kuyruklar oluşurken bu kez yeni modeller ölü doğdu. iPhone 8 kullanıcılarda sıraya girecek kadar büyük bir heyecan yaratmayı başaramadı. Londra'daki satışlarının başlamasından sonra ilk saatlerde sadece yedi kişi iPhone 8 aldı. Sabah'ta yer alan habere göre Sydney'de ise sadece 30 telefon satıldı. Uzmanlar bu kadar düşük bir talep beklenmediğini belirtirken şirketin piyasa değeri de bu rakamlardan etkilendi.

52.2 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Apple piyasa değeri 12 Eylül 2017'deki lansmandan bu yana 52.2 milyar dolar eridi. Şirketin o günden bu yana piyasa değeri yüzde 6.2 düştü. Lansmandan önce 837 milyar 540 milyon dolarolan Apple'ın değeri dün itibarıyla 785 milyar 271 milyon dolara düştü. Uzmanlar ön taleplerin de geçtiğimiz yıllardaki modellere göre oldukça düşük miktarda olduğunu belirtiyor. Yeniliklerin yeterli olmadığı, yüksek fiyatı ve aynı zamanda iOS işletim sisteminin yeni sürümünün pil ömrünü hızlı bitirdiği yönündeki eleştiriler de satışların kötü gitmesinde etkili oldu. Ancak kullanıcıların iPhone X modelini beklediğini iddia edenler var. Apple, iPhone X'i 3 Kasım'da piyasaya sunmayı planlıyor.





TÜRKİYE'DE EKİM ORTASINDA SATIŞTA

iPhone 8'lerin raflarda kalması üzerine Apple farklı bir strateji deneme kararı aldı. Şirket ilk etapta iPhone X stoklarını düşük tutacak. Önceden satışa sunulması planlanan miktarın sadece yüzde 40'ının son kullanıcıya ulaştırılması bekleniyor. Buradaki temel amaç ise iPhone X'i beklemekten sıkılan teknoloji severleri iPhone 8'e yönlendirmek. iPhone 8, 699-799 dolardan, başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye fiyatı ise 3 bin 757 TL'den başlayacak. iPhone 8 Plus ise 4 bin 295 TL'den satışa sunulacak. iPhone 8'in ekim ortasında Türkiye'de satılacağı tahmin ediliyor.

TEDARİKÇİ FİRMALAR DA KAYIPTAN ETKİLENDİ

Satışlardaki zayıflık sadece Apple'ı etkilemedi. Şirketin tedarikçileri de ciddi anlamda değer kaybı ile karşı karşıya. Özellikle Asya tarafında tedarikçilerin hisseleri sarsıldı. Tayvanlı Foxconn markasının çatı şirketi Hon Hai Precision, hisseleri dün yüzde 3.3 değer kaybetti. Yeni telefonların satışa çıktığı cuma günü de yüzde 2.5 değer kaybı yaşanmıştı. Hong Kong merkezli ve kameraları üretin Cowell Holdings ise yüzde 9.1 değer kaybı yaşadı. Sunny Optical Technology'nin hisseleri ise yüzde 5.7 oranında eridi.