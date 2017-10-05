'iPhone X Android telefonları ezip geçecek'

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X, kısa bir süre önce tanıtıldı ve yeni model en çok Face ID özelliğiyle konuşuldu. Apple'ın TrueDepth kamera sistemiyle sağladığı yeni biyometrik güvenlik teknolojisi, Touch ID'yi ortadan kaldırması bir yana, yenilikçi adımı, doğrulama teknikleri ve öte yandan telefon için üretim noktasında gecikme yaratabileceği endişesiyle de çokça konuşuldu. Şimdi bunlara bir de KGI Securites'den analist Ming-Chi Kuo da katıldı. Peki, Kuo ne diyor?





Ming-Chi Kuo, iPhone X'de yer alan TrueDepth kamera sisteminin, Apple'ı, rekabette Android'in en az iki buçuk yıl önüne geçirdiğini söylüyor. Kuo'ya göre, Android'li akıllı telefonların benzeri bir sistemi kurup seri üretime geçirebilmesi için, önlerinde rahat iki yıl var. Bu da Apple'ın iPhone X ile ne kadar önemli bir işe imza attığını ortaya koyuyor.

Öte yandan iPhone X'in kısa vadede büyük satış başarısı gösteremeyeceğini de söyleyen Kuo, ancak uzun vadede başarılı olacağına "tam güvene" sahip olduğunu söylüyor.