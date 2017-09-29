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    iPhone X alacaklara kötü haber: Boşuna beklemeyin! Çünkü...

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 08:16 | Son Güncelleme:

    Apple’ın iPhone markasının 10. yılına özel olarak hazırladığı iPhone X modelini satın almayı düşünüyorsanız, 2018 yılının Şubat ya da Mart ayına kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz.

    Hakkında uzun süredir üretim problemleri yaşandığı yönünde haberler aldığımız iPhone X modeli gerçekten de sınırlı sayıda üretileceğe benziyor. Özellikle OLED ekranın üretiminde sorunlar yaşayan Apple, Kasım ayı içerisinde piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazla ilgili sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.

    Analistlerin beklenenden çok daha fazla ilgi göreceğini tahmin ettiği yeni iPhone, üretimin yavaş gitmesi ve ilginin çok fazla olması sebebiyle stoklarda bulunamayabilir. Ayrıca yapılan lansmanda tanıtılan Face ID’nin çalışmasını sağlayan üç boyutlu algılayıcıların üretimi de Apple’ın başını ağrıtmaya başlamış durumda.

    iPhone X alacaklara kötü haber: Boşuna beklemeyin Çünkü...

    Apple ürünleri hakkında yaptığı tahminlerle tanınan ve şu anda Loup Ventures şirketinde çallışan Gene Munster, Apple’ın ön sipariş veren kullanıcıların bile birçoğuna iPhone X’i gönderemeyeceğini ve cihazın en erken 2018 yılının Ocak ayında kullanıcılarla buluşabileceğini düşünüyor.

    Başka bir analist Jan Dawson ise bu konuda daha da karamsar düşüncelere sahip. Zira kendisi onuncu yıla özel iPhone modelinin Ocak ayında değil, 2018 yılının ilk çeyreği içerisinde piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.

    Etiketler: apple , iphone x , telefon
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