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    iPhone X alacaklar dikkat! Pili ve belleği...

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 08:20

    Apple, iPhone'larının pil kapasitesini gizli tutsa da iPhone X'in pilinin detayları ve RAM miktarı, ortaya çıktı!

    Apple, yeni telefonlarının özellikleri bakımından her zaman sessiz olmayı tercih etmiştir, özellikle de bellek ve pil konusunda. Ancak Çinli telekom şirketi Tenaa, iPhone X'in 3GB RAM'e ve 2,716mAh pile sahip olacağını doğruladı.

    3GB RAM, iPhone 8 ile aynı boyutta, ama rakip Android telefonların çoğu 4GB veya daha fazla RAM'e sahip. Eğer optimizasyon ve performans bakımından önceki telefonlar gibiyse, endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz.

    iPhone X alacaklar dikkat Pili ve belleği...

    iPhone X'in 2,716mAh pili ile ilgili en ilginç gerçek, fiziksel olarak çok daha büyük olan iPhone 8 Plus'un 2,691mAh pilinden daha güçlü olması. Ne kadar güçlü de olsa, birinci sırada iPhone 7 Plus'ın 2,900 mAh'lik pili var. Apple'a göre iPhone X, iPhone 7'ye göre ortalama 2 saat daha fazla pil ömrüne sahip. Bunun sebebi de gelişmiş A11 çipi olduğu söyleniyor.

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