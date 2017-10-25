iPhone X alacaklar dikkat! Mağazaya sabahın köründe gidin çünkü...

Apple'dan iPhone X almayı düşünen kullanıcıları için uyarı geldi. iPhone X almak için mağazalara gelecek olan kullanıcıların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Apple’a göre bir iPhone X sahibi olmak istiyorsanız, mağazaya oldukça erken saatlerde gelmeyi göze almanız gerekiyor.

Ülkemizde de 6099 TL fiyat etiketiyle satılacak olan yeni iPhone modeli için uzun süredir ortalıkta dolaşan stok sorunları gerçeğe dönüşmüşe benziyor. Zira Apple’ın böyle bir uyarı yapmasının arkasındaki tek sebep, cihazın ilk etapta gerçekten de sınırlı sayıda satılacak olması.









Hatırlaranız uzun bir zamandır cihazın üretiminde yaşanan sıkıntılar hakkında sizlere çeşitli haberler iletiyorduk. Bunlardan en önemlisi ise son olarak Face ID desteği sunan kameranın üretiminin Apple’ın başını ağrıtıyor olmasıydı. Ayrıca OLED ekranın üretimi de firmanın başına büyük problemler açmıştı.

Apple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı ama bugün bambaşka bir açıklama yaptıklarında, aslında bahsi geçen üretim problemlerinin de gerçek olduğunu ortaya çıkarmış oldular. Kısacası 3 Kasım tarihinde resmi olarak satılmaya başlanacak olan cihazı almak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.