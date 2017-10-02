iPhone X alacaklar dikkat! İki yeni iPhone daha yolda

Apple'ın en üst uç iPhone X telefonu henüz ön siparişe bile açılmamışken, yeni yayılmaya başlayan söylentilere göre 999$'lık 5.8 inç'lik OLED ekranlı telefon için önümüzdeki sene iki yeni model daha gelebilir.

Parça yapımcılarının Güney Kore'de The Inverstor'a söylediğine göre Apple, tek OLED tedarikçisi olan Samsung Display'e 5.85 inç ve 6.46 inç modeller için ekran siparişleri vermiş bulunuyor. Habere göre 5.28 inç bir model için de planlar vardı ama görünüşe bakılırsa Apple, iPhone X'in daha küçük bir versiyonunu pazarlamanın zorlu olacağını düşündü.

Apple, daha büyük OLED ekranları için parça siparişleri verirken, Japan Display'e de bir 6 inç plus LCD model için sipariş verdi. Yeni çıkan iPhone 8'in 4.7 inç ekranı, 8 Plus'ınsa 5.5 inç ekranı bulunuyor.





Eğer bu siparişler Apple'ın sadece 2018 için planladığı yeni iPhone'lar içinse, bu, firmanın 5 inçten küçük seçeneğe sahip olmadığı ilk sene olacak. İçeriden kişiler Apple'ın, telefonlarından video ve diğer medya içeriğini izleyen kullanıcıların artması sebebiyle daha büyük ekran kullanımının arttığını söylüyor. Diğer bir etken de rakibi Samsung'un Galaxy S8 Plus telefonunun 6.2 inç ile belirgin derecede iPhone X'ten büyük ekrana sahip olması.

chip.com.tr'nin haberine göre söylentiler çıkmaya devam edecek ve Apple yeni iPhone'larını resmi olarak tanıttığı büyük yıllık etkinliğini gerçekleştirmeden hiçbir şey resmileşmiş değil. Ama, eğer bu haberler doğruysa iPhone'unuzu gömleğinizin cebinde taşımak artık eskisi kadar pratik olmayabilir.