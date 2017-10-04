iPhone ve iPad'lere iOS 11.0.2 güncellemesi geldi

iOS 11 yayınlanmasından sonra gelen ikinci güncelleme ile sürümdeki hatalar gideriliyor. Apple güncelleme için hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler sunuluyor açıklamasını yaparken, güncelleme hem iPhone hem de iPad için düzeltmeler içeriyor.

Bununla beraber yeni sürüm iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde görülen cızırtılı ses sorunu giderilirken güncelleme, S/MIME olarak şifrelenen e-postalardaki eklerin açılmama sorunu ortadan kaldırıyor.





Ayrıca bazı fotoğrafların gizli kalmasına neden olan sorununda giderildiği güncellemeyi cihazına indirmek ve güncellemek için Ayarlar menüsü üzerinden Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes yazılımı üzerinden de güncelleme işlemini hemen gerçekleştirmeniz mümkün.

shiftdelete'in haberine göre iOS 11’le birlikte Apple yeniden tasarlanan Kilit Ekranı deneyimi, yeni özelleştirilebilir Kontrol Merkezi, yeni Siri sesi ve tasarımı tamamen değişen App Store gibi yenilikler kullanıcılara sunulmuştu.