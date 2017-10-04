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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone ve iPad'lere iOS 11.0.2 güncellemesi geldi

    iPhone ve iPad'lere iOS 11.0.2 güncellemesi geldi

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:41 | Son Güncelleme:

    iOS 11 için ikinci güncelleme Apple tarafından bugün yayınlandı. iOS 11.0.2 sürümünün dağıtımına başlayan Apple, beraberin bir takım hatalarla gelen iOS 11’in yayınlanmasından iki hafta sonra çıktı.

    iOS 11 yayınlanmasından sonra gelen ikinci güncelleme ile sürümdeki hatalar gideriliyor. Apple güncelleme için hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler sunuluyor açıklamasını yaparken, güncelleme hem iPhone hem de iPad için düzeltmeler içeriyor.

    Bununla beraber yeni sürüm iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde görülen cızırtılı ses sorunu giderilirken güncelleme, S/MIME olarak şifrelenen e-postalardaki eklerin açılmama sorunu ortadan kaldırıyor.

    iPhone ve iPadlere iOS 11.0.2 güncellemesi geldi

    Ayrıca bazı fotoğrafların gizli kalmasına neden olan sorununda giderildiği güncellemeyi cihazına indirmek ve güncellemek için Ayarlar menüsü üzerinden Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes yazılımı üzerinden de güncelleme işlemini hemen gerçekleştirmeniz mümkün.

    shiftdelete'in haberine göre iOS 11’le birlikte Apple yeniden tasarlanan Kilit Ekranı deneyimi, yeni özelleştirilebilir Kontrol Merkezi, yeni Siri sesi ve tasarımı tamamen değişen App Store gibi yenilikler kullanıcılara sunulmuştu.

    Etiketler: ios 11.0.2 , ios 11 , apple , iphone , güncelleme
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