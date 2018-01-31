iPhone SE 2'den kötü haber: Gecikiyor

Digitimes, iPhone SE 2 ile alakalı, cihazın Mayıs ya da Haziran ayında tanıtılacağı ve cihazın en çok dikkat çekecek özelliğinin de kablosuz şarj desteği sunacağını belirtmişti. Analist Kuo ise Apple'ın bu aylarda iPhone SE 2'yi tanıtma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Ayırca, Kuo, şirketin bu yıl 6.1 inç'lik iPhone ve OLED iPhone modelleri üzerine çalışacağını belirtti.

Apple'ın Mayıs ya da Haziran ayında iPhone SE 2'nin tanıtma ihtimalini tamamen reddetmeyen Kuo, cihaz tanıtılırsa bile çok düşük özelliklerle sunulacağını belirtti. Analist, kablosuz şarj, 3D kamera veya çerçevesiz ekran gibi gelişmiş özellikler beklemiyor. Çünkü Kuo'nun fikri, bu özelliklerin halen amiral gemi modellerine özgü olduğu yönünde. Son olarak başarılı analist, iPhone SE 2'de sadece işlemci noktasında bir değişikliğin olacağını düşünüyor. Bu işlemci değişikliğinin de, iOS 12'nin çalışması için gerekli olduğunu düşünüyor.



