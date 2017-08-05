iPhone SE 2 ne zaman karşımıza çıkacak?

Şu aralar gündemi iPhone 8 meşgul etse de Apple’ın sevilen modellerinden birisi olan iPhone SE’nin ikinci nesli hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 bu yılın amiral gemisi modelleri olarak karşımıza çıkacakken iPhone SE 2 ise uygun zamanı kollayacak.

İddialara göre Apple, montaj konusundaki iş ortaklarından Tayvan merkezli Wistron ile iPhone SE 2 modelini 2018 yılının ilk çeyreğinde sunma planları içerisinde. İkinci nesil iPhone SE modelinin Apple A10 çipset, 2 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama, 12 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve 1,700 mAh batarya ile birlikte sunulacağı söylenmekte. Şu an için cihazın ekran boyutu bilinmezken, kenarların ise daha ince olacağı söylenmekte.

Wistron’un üretimini Hindistan’a da genişletme planları içerisinde olduğu ve bunun için Karnataka hükümeti ile görüşmelerde bulunduğu da notlar arasında yer alıyor. shiftdelete'in haberine göre eğer şirket hükümetten izin almayı başarabilirse üretim kapasitesini ikiye hatta üçe katlayarak Apple’ı ikinci nesil iPhone SE için oldukça memnun edecek hale gelebilir.