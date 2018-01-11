iPhone SE 2 nasıl olacak? İşte beklenen özellikler

Apple, 2016 yılında piyasaya sürdüğü SE serisinin ilk telefonu ile büyük bir başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise bu telefonun ikinci sürümünün çıkacağı söyleniyordu. Apple ise iPhone SE 2 için resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre cihazın iPhone X ve iPhone 8 modellerinin karışımı olduğu söyleniyor.

iPhone SE 2'nin arkasının cam olması bekleniyor. Yani bu da iPhone SE 2'de kablosuz şarj desteğinin olacağının anlamına geliyor. Cihazın eski sürümü iPhone 6S'de bulunan A9 işlemciyi kullanıyordu. Yeni nesil sürümün dört çekirdekli A10 Fusion işlemci ile geleceği düşünülüyor. iPhone SE'de bulunan kulaklık jakının da iPhone SE 2'de de bulunacağı tahmin ediliyor. Apple'ın cihazı ne zaman çıkaracağı henüz bilinmiyor. Ama şirketin eski telefon çıkış tarihleri baz alınırsa iPhone SE 2, Mart veya Nisan ayında tanıtılabilir.