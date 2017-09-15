iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Garanti süresi özellikle teknolojik ürünler açısından fazlasıyla önemli bir konu. Üründe sürekli kullanım sağlanması ve yüksek fiyatlar ödenerek elde edilmiş olması; alacağınız ürünün garanti kapsamını daha dikkatli incelemenize neden oluyor. Özellikle ikinci el satın aldığınız teknolojik ürünlerin garanti süresinin devam edip etmemesi o ürünü tercih edip etmeme sebeplerinden biri.

iPhone servis hizmeti ise diğer firmalara kıyaslandığında fazlasıyla etkili bir çalışma gösteriyor. Apple tarafından garanti kapsamı fazlasıyla geniş tutulan bir iPhone çoğu kişinin sırf bu sebepten bile tercihi olabiliyor. Bütün bunlardan kaynaklı olarak özellikle ikinci el bir iPhone satın aldığınızda ilk merak ettiğiniz konunun cihazınızın garanti süresi olması oldukça doğal.

Peki iPhone telefonunuzun garanti süresini nasıl öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Gelin hep birlikte inceleyelim.

iPhone Garanti Süresi Sorgulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Apple resmi sitesinden destek sayfasına geçiş yapın.

Arama kısmında garanti kapsamı yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Ya da buraya tıklayarak direkt olarak garanti süresi sorgulama sayfasına geçiş yapabilmeniz de mümkün.

Açılan sayfada sizden iphone'nunuza ait seri numarası istenecek.

iPhone seri numaramı bilmiyorum diye endişelenmenize ise gerek yok. iPhone seri numarası için telefonunuzdan ''ayarlar - genel - hakkında'' bölümlerine sırasıyla ilerleyerek; son olarak seri numaranızın yazılı olduğu kısmı görebilirsiniz.

Kutucuklara gerekli bilgileri girdiğinizde iphone garanti sayfası sizi Türkçe olarak karşılayacaktır.

Bu kısımda telefonunuzla ilgili hangi işlemi yapmak istediğinizi seçebilir ya da iphone garanti sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Apple destek sayfası size hangi tür destek alabileceğinizi en ince ayrıntısına kadar göstererek işleminizi gerçekleştirmenizde kolaylık sağlayacaktır.

iPhone Garanti Süresi Ne Kadar?

Apple bütün ürünlerinde kullanıcılarına 2 yıllık sınırlı garanti imkanı sunuyor. Ancak iPhone garanti süresince sunulan hizmet oldukça gelişmiştir. Arızalanan ve garantiye yolladığınız iPhone cihazınız; ya tamir ediliyor ya da sizin rızanız alınarak işlev bakımından eş değer bir iPhone ürünü ile değiştiriliyor. Eğer bu seçeneği istemezseniz de paranız size geri iade ediliyor. Garantiye giden telefonunuzu aylar boyunca beklemeniz gibi bir durum ise Apple ürünleri için söz konusu bile değil. İade veya tamir işleminiz en hızlı biçimde gerçekleştiriliyor.

iPhone Garantisine Neler Dahildir?

Satın aldığınız teknolojik ürünün seri üretiminde yaşanan sorunlar ya da cihazı satın aldıktan sonra cihazda yaşanabilecek bir olay özellikle garanti kapsamını önemli hale getiren başlıca konu. iPhone garanti kapsamı ise diğer teknoloji firmalarına kıyasla oldukça gelişmiştir. Ancak bazı istisnai durumların iPhone garanti kapsamına girmemesi oldukça doğal bir durumdur. Örneğin işçilikten ya da seri üretimden kaynaklı olmayan her tür telefon dış ve iç zedelenmeler telefonunuzun garanti kapsamına girmemektedir.



Bunun yanı sıra iPhone garantisinin sona ermesi bazı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Örneğin Apple teknik servisi dışında bir firmada iPhone üzerinde bir tamir işlemi yaptırdığınızda muhtemelen garanti süreciniz sona erecektir. Ancak satın aldığınız ürünün üretiminden kaynaklı olan her tür arıza ya da sorun iPhone teknik servisinde ücretsiz bir şekilde işlem görecektir. Ayrıca iPhone garanti süreniz dolmuş olsa bile bu teknik servislerden hesaplı bir şekilde yararlanmanız da mümkündür. Bunun yanı sıra Apple resmi sayfasından garantiye ve telefonunuza dair merak ettiğiniz bütün yardımları ya da AppleCare koruma planı için uygunluk bilgilerini Apple teknik grubuyla canlı destek oluşturarak sağlayabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI