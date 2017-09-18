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    iPhone ekranı kırılan yandı! Tamir ettirmeye kalkarsanız...

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:09 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:09

    Apple, herkesin gözü iPhone X'in üzerindeyken, iPhone onarım fiyatlarına sessiz sakin yeni bir zam yaptı!

    iPhone X için ödeyeceğiniz para size az geldiyse, Apple'ın sizi biraz daha fakirleştirecek bir fikri var. Firma, iPhone'u onarmak için istediği ücretlere zam yaptı.

    Firmanın onarım sayfasındaki fiyat artışları, sadece yeni iPhone'ların değil tüm iPhone'ların onarım ücretlerinin arttığını gösteriyor. Örneğin iPhone 7 veya iPhone 6S'in ekranını çatlatırsanız ve bu garanti veya AppleCare+ kapsamına girmiyorsa, onarım için 149 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu fiyat, öncekinden 20 dolar daha yüksek. iPhone 6 ve iPhone SE gibi önceki modellerin onarımı ise 129 dolara yükselmiş durumda. Plus modellerinin onarımı ise 169 dolara yükseldi.

    Salı günü iPhone'un onuncu yılını iPhone X'u tanıtarak kutlayan Apple, kutlamalarına fiyat artışlarını da eklemiş görünüyor. 999 dolardan başlayan iPhone X ve 50 dolar zamlanan iPad Pro'ların yanında, üst düzey ürünlerinizi korumak istiyorsanız AppleCare+ planı için 199 dolar ödemeniz gerekiyor.

    Cihazınız "diğer hasarlar" kapsamına giriyorsa cüzdanınızın şekli değişebilir çünkü iPhone 7'yi tamir ettirmek için 319 dolar ödemeniz, iPhone 8 Plus'u tekrar çalışır hale getirmek için 399 dolar ödemeniz gerekiyor. iPhone X henüz onarım sayfasında listelenmiyor ancak OLED ekranı ve pahalı bileşenleri, onun onarımını muhtemelen daha da pahalı kılacak.

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    Etiketler: iphone x , iphone , apple
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