iPhone bataryasını ısırınca patladı!

Eskiden altının sahte olup olmadığını anlamak için insanlar altının bir kenarını ısırırdı. Eğer üzerinde diş izi kalıyorsa, altının gerçek olduğunu böylece ayırt edebilirlerdi. Fakat bunu bir telefon bataryası üzerinde yapmak ne kadar anlamlı, açıkçası biz kestiremiyoruz. Çin'de, bir elektronik markette iPhone satın almak isteyen bir kullanıcı, bunu denemiş ve sonuç pek de hoş olmamış.

Elektronik mağazada dolaşırken iPhone reyonuna giden Çinli vatandaş, telefon reyonunda yer alan bataryaları da kontrol etmekten geri duramamış. Eline aldığı iPhone bataryasını ağzına götürüp ısıran müşteri, uyguladığı basınç sebebiyle patlamaya sebep olmuş. Bir anda patlayan batarya, çevredekileri de şaşkına çevirirken, patlamayı suratında hisseden Çinli vatandaşa neyse ki bir şey olmamış.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç hadiseyi hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.



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