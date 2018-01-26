Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>iPhone bataryasını ısırınca patladı!

iPhone bataryasını ısırınca patladı!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 06:44 | Son Güncelleme:

Pillerin şarj olurken patlamasına neredeyse alıştık. Ama daha önce hiç, ısırılma sonucu patlayan bir iPhone bataryasına rastlamamıştık!

Eskiden altının sahte olup olmadığını anlamak için insanlar altının bir kenarını ısırırdı. Eğer üzerinde diş izi kalıyorsa, altının gerçek olduğunu böylece ayırt edebilirlerdi. Fakat bunu bir telefon bataryası üzerinde yapmak ne kadar anlamlı, açıkçası biz kestiremiyoruz. Çin'de, bir elektronik markette iPhone satın almak isteyen bir kullanıcı, bunu denemiş ve sonuç pek de hoş olmamış.

Elektronik mağazada dolaşırken iPhone reyonuna giden Çinli vatandaş, telefon reyonunda yer alan bataryaları da kontrol etmekten geri duramamış. Eline aldığı iPhone bataryasını ağzına götürüp ısıran müşteri, uyguladığı basınç sebebiyle patlamaya sebep olmuş. Bir anda patlayan batarya, çevredekileri de şaşkına çevirirken, patlamayı suratında hisseden Çinli vatandaşa neyse ki bir şey olmamış.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç hadiseyi hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Videoyu izlemek için tıklayın.

 

 

Etiketler: apple
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri