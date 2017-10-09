iPhone 8'lerin bataryası neden şişiyor? Apple tek tek inceliyor!

Küçük ama artan sayıdaki iPhone 8 Plus sahipleri, olası pil arızası nedeniyle cihazlarının bataryalarının şişmesinden şikayetçi. Şu ana kadar patlama olayı gerçekleşmedi ama sorun nedeniyle arka kapak dışarı doğru çıkıyor.

Bu konuda pek çok tepki toplayan Apple, durumun bir üretim hatasından kaynaklanma durumunu inceleme altına alıyor. İlk raporlara göre telefonu ikiye ayıran bataryaların, cihazların sürekli açık kalmasına bağlı olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple sözcüsü, şişen batarya problemini ve olayı incelediklerini doğruladı.





CNET'e göre 5 farklı ülkeden 6 batarya şişme raporu bulunuyor. Apple'ın rakibi Samsung, Galaxy Note 7'd büyük sorunlar yaşamıştı. Bazı Note 7 pilleri alev almış veya sorun çıkartmış, Samsung'da bu yüzden tüm Note 7 cihazlarını büyük bir masrafla geri toplatmıştı. iPhone 8 Plus modellerinin şu anki raporlara göre herhangi bir patlama sorununa sahip olmadığını sadece batarya şişme sorunu yüzünden parçalarına ayrıldığını belirtelim.

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus'ın ilk haftasonu satış rakamlarını henüz açıklamadı. Bu telefonların kaçının bu noktada alıcıların elinde olduğu belli değil. iPhone 8 Plus modelinin tıpkı Samsung Galaxy Note 7 modeli gibi sorun çıkartması hem hayal kırıklığ yaratabilir hem de şirkete maddi açıdan büyük bir zarar verebilir. Bazı analistler, tüketicilerin Apple'ın aynı zamanda duyurduğu en üst düzey iPhone X'i satın almak için iPhone'larını güncellemeyi bıraktıklarını ileri sürdüler.

iPhone X için ön satışlar 27 Ekim'de başlayacak ve 3 Kasım'da da satışa sunulması planlanıyor.