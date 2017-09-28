iPhone 8'lerdeki hışırtı problemi can sıkıyor!

Bazı iPhone 8 kullanıcıları telefonun kulaklığıyla sorun yaşıyor: bir arama yaptıklarında, kulaklık rahatsız edici bir "hışırtı" veya "statik" sesi yapıyor. MacRumors forumlarında, Apple'ın destek forumlarında ve Reddit'te onlarca kullanıcı bu sorunu yaşadığını söyledi. Bir Verge editörünün telefonunda da aynı sorun vardı.

Apple, sorunun sadece "az sayıda" durumda gerçekleştiğini ve firmanın durumu düzeltmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını söyledi. "Az sayıda durumlarda kullanıcıları etkileyen sorunu farkındayız ve takımımız bunu düzeltmek için çalışıyor, sıradaki yazılım güncellemesine bu dahil olacak."

Bazı iPhone'larda bu sorunun olmasının sebebi net değil. Görünüşe bakılırsa 8 ve 8 Plus'un ikisinde de bulunuyor ve dünyada farklı bölgelerde farklı operatörlerde de sorunu bildirenler var.





Hışırtı, sadece bazı telefon ve Facetime aramalarında oluyor, ama her aramada da olmuyor ve kulaklığı hoparlör olarak kullandığınızda bu sorun olmuyor. Apple'ın da söylediği gibi bu bir yazılım problemi olabilir çünkü donanımın kendisi sürekli olarak bu sorunu göstermiyor.

Hışırtının neye benzediğini aşağıdaki videoya bakarak biraz anlayabilirsiniz, ama muhtemelen duyabilmek için kulaklık takmanız gerekecek:

Durumu onaracak güncellemenin ne zaman dağıtılacağı hakkında bilgi verilmedi, ama Apple genelde yeni bir telefon veya işletim sistemi çıkardığında haftalar içinde çok sayıda güncelleme çıkarır.

Bu, Apple'ın yeni çıkan cihazları için söz verdiği ikinci yazılım düzeltmesi oluyor. Apple Watch Series 3, LTE yerine kendi kendine doğrulanmamış Wi-Fi ağlarına bağlanıyordu ve bu ciddi sorunlara yol açabiliyordu. iPhone 8'in sorunu daha az problem olacak bir şeye benziyor, ama cihazı hemen alanlar için yine de rahatsız edici bir durum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 44 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI