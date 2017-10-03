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    iPhone 8'lerde korkutan görüntü: İkiye ayrılıyor

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:40 | Son Güncelleme:

    iPhone 8 Plus, kasanın ikiye ayrılmasına sebep olan bir pil sorunu mu yaşıyor?

    iPhone 8 Plus kullanıcılarının ikisinin bildirdiğine göre yeni telefonları bağlantı noktalarından açılmıştı. Bu problemin muhtemel sorumlusu hatalı bataryalar olabilir ancak sadece iki raporun bulunması, şimdilik bu problemin bir önceki yıl Samsung'un Galaxy Note 7 ürünü ile yaşanan problemin ölçeğine büyüyeceği anlamına gelmiyor.

    Çinli ve Tayvanlı medyanın söylediğine göre bahsi geçen kadın, Bayan Wu, kısa bir süre önce altın iPhone 8 Plus telefonunu almıştı ve bu satın alımdan beş gün sonra cihazını şarj ederken telefonun ekranı öne doğru şişerek kasadan ayrıldı. Resmi şarj kablosu ve aletini kullandığını doğrulayan kadının söylediğine göre olay yaklaşık olarak şarj işleminin başlamasının üç dakika sonrasında gerçekleşti.

    Bu olayda ateş ile ilgili belirtilen bir durum bulunmamakta ancak bazı medya kaynakları olayı bir "patlama" olarak duyurmakta. Bu tanımlama tam olarak doğru değil çünkü açılmanın muhtemel sebebi bataryanın ısı ve basınç yüzünden şişmesi olabilir ve bu şişme, cihazın gerçekten patlamasına veya alev almasına karşı alınan bir önlem.

    iPhone 8lerde korkutan görüntü: İkiye ayrılıyor

    Diğer rapor ise Japonya'dan gelmekte söylenene göre bir adam, telefonunu aldığında kutudan bu şekilde çıkmıştı.

    Ayrıca Apple'ın anlaştığı batarya üreticilerinin birinin, Samsung'un Galaxy Note 7 telefonları için de parça üreten Amperex Technology Limited firması olduğuna dair bazı raporlar bulunmakta. Ancak bu bilginin resmi bir doğrulaması yapılmış değil.

    chip.com.tr'nin haberine göre şimdilik sadece iki doğrulanmış raporun bulunması, bu problemin büyük ölçekli bir olay olmadığına ve üretim hattındaki sadece birkaç cihazda yaşanan sorunlar olduğuna işaret etmekte. Geçtiğimiz yıl da birkaç tane iPhone 7 telefonun patladığına dair raporlar bulunmaktaydı ancak o olaylar da tekil durumlardı ve bu yüzden de şimdilik endişelenmek için geçerli bir sebep olmadığı söylenebilir.

    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone 8 plus , telefon
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