iPhone 8'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 8 ile ilgili sızıntılar bitmek bilmiyor. Merakla tanıtılması beklenen iPhone 8’den yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha öncede iPhone 8 hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iPhone 8’in Foxconn fabrikasında çekildiği iddia edilen videosu internette yayınlandı.

Üretim hattında görüntülenen cihazda görünenlerden bazıları eski sızıntıları doğrularken bazıları ise aksini gösterdi. Videoda üretim hattında görünen iPhone 8 ‘de önceki sızıntıları doğrulayan dikey kamera yuvaları bulunuyor.

Diğer bir yandan ise önceki sızıntıların aksine bu videodaki iPhone 8 kasalarının metal olduğu videoda açıkça görülmekte. Yeni gelen bilgilerin önceki sızıntılarla uyuşması, görüntülerin Foxconn fabrikasında çekildiği iddialarını doğrular durumda.