iPhone 8'in Türkiye fiyatı ne olacak?

Business Insider'ın Goldman Sachs’tan Analist Simona Jankowski’nin müşterilerine ilettiği belirtilen bilgiye göre iPhone 8'in 128GB modelinin 999 dolar (3,568 TL) ve 256GB kapasiteli modelinin 1,099 dolar (3,926 TL) fiyat etiketine sahip olmasını bekleniyo

Bu fiyatlara göre önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız iPhone "şimdiye kadar piyasaya sürülen en pahalı iPhone" unvanına da sahip olacak. Zira bu satışta olan modele göre 130 dolar daha fazla.

Goldman Sachs’a göre Apple'ın her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte açıklamasını beklediği modeller ve fiyatlar şöyle:

iPhone 8 (128 GB) - 999 $ (3,568 TL)

iPhone 7s Plus - 769 $ (2,747 TL)

iPhone 7 - 649 $ (2,318 TL)

Ancak 999 dolarlık fiyat etiketi ABD satış fiyatı. Yine de bu bilgi Türkiye satış fiyatı hakkında bir ipucu verebilir.

Aşağıda iki ülkede şu anki iPhone 7 Plus Gümüş renk 128 GB satış fiyatlarına baktığımızda aradaki farkın yaklaşık 1850 TL olduğu görülüyor. (12 Mayıs döviz kurları göz önüne alınarak*)