iPhone 8'in tüm özellikleri az önce ortaya çıktı!

Geçtiğimiz ay sızdırılan HomePod yazılımı ile ortaya çıkan iPhone 8’in özellikleri bugün sızdırılan iOS 11 Golden Master sürümü ile kesinlik kazandı.

Sızan iOS 11 Golden Master sürümünü inceleyen 9to5Mac sitesi iPhone 8 ile ilgili yeni detaylara ulaştı. 9to5Mac’ei göre, yeni iPhone iPad Pro'da olduğu gibi beyaz dengeleme için True Tone Display özelliğine sahip.

Bunun dışında cihazda OLED teknolojine yer verilecek. Ekran çözünürlüğü ise 1125 × 2436 olarak görünüyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki günlerde yapacağı iPhone lansmanı şirket için özel bir yere sahip. Zira bu yılki lansman iPhone'un 10'uncu yılına denk geliyor.