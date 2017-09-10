iPhone 8'in kamerasının öyle bir özelliği var ki...

Ekranı, RAM'i, hafıza seçenekleri ve bataryası ile ilgili önemli bilgilere sahip olduğumuz iPhone 8'in ön kamera özellikleri de netleşmeye başladı. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone'un ön kamerası ekran kilidini açmak ve uygulamalarınızı güvence altına almak için önemli özelliklere sahip olacak.

Apple'ın yeni iPhone'da çerçeve oranının neredeyse sıfıra yakına indireceği bir çok analist tarafından teyit edildi. Çerçevesiz iPhone için Apple, ana ekran tuşu ile birlikte Touch ID'den de vazgeçmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Bu da akıllara yüz tanıma yada göz tarama Teknolojilerine geçiş yapılabileceğini getiriyor.

Apple ile ilgili tahminleri konusunda oldukça iyi bir sicile sahip olan KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8'de Touch ID'nin olduğu alanın fonksiyon alanı olarak kullanılacağını düşünüyor. Analist, bu sebeple Apple'ın Touch ID yerine yüz tanıma teknolojisine geçeceğini iddia ediyor.

Kuo, iPhone 8'in kızılötesi sensörlü yeni FaceTime kameraya sahip olacağını düşünüyor. Ona göre, bu kameranın iPhone'da kilit açma dışında pek çok işlevi olacak.





FaceTime kamera iPhone 8'i farklı kılacak



Analiste göre iPhone 8'in 3D ön kamerası, derinlik algılama özelliğe sahip olacak. Bu da arttırılmış gerçeklik de dahil olmak üzere her türlü yeni şey için kullanılabilir. Kameranın derinlik algılama özelliğinin iPhone 7 Plus'ın arka kamerasından daha büyük olacağı düşünülüyor.

Kamerada Xbox Kinect'in arkasındaki teknolojiyi geliştiren, Apple'ın 2013 yılında satın aldığı İsrail şirketi PrimeSense'ın algoritmalarının kullanılması bekleniyor. Analist, gelişmiş 3D ön kamera sisteminin oyunlarda karakterin yüzünün kullanıcınınkiyle değiştirilmesine olanak sağlayacağını söylüyor.

Kamerada Xbox Kinect'in arkasındaki teknolojiyi geliştiren, Apple'ın 2013 yılında satın aldığı İsrail şirketi PrimeSense'ın algoritmalarının kullanılması bekleniyor. Analist, gelişmiş 3D ön kamera sisteminin oyunlarda karakterin yüzünün kullanıcınınkiyle değiştirilmesine olanak sağlayacağını söylüyor.