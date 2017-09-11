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    iPhone 8'in kamerası loş ışıkta bakın nasıl çekiyor?

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 07:48 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 07:48

    iPhone 8'le ilgili en büyük bilmecelerin biri de kamera tarafında yer alıyor. Bugüne kadar ortaya atılan tüm iddiaları ve sızıntıları bir araya getirdiğimizde elimizde gerçekten de şahane bir çift ana kamera kalıyor.

    Bu iddialardan biri arka kamerayı oluşturan sensörlerin ikisinde de OIS bulunacak olması. Böylece video çekerken sarsıntı neredeyse sıfır noktasına inecek. Bu gerçekleşirse yeni Apple amiral gemisi özellikle video çekimlerinde diğer akıllı telefonlara göre büyük bir üstünlük sağlayabilir.

    Diğer bir önemli nokta ise arttırılmış gerçekliğin iOS 11 ile gelecek olması. iPhone 8 kamera özellikleri sayesinde bu özelliği ciddi bir şekilde destekleyecek.

    Ana kamera sensörlerinin ise 16 MP olması bekleniyor. Uzun süre 12 MP'de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek. Bu kamera 4K çekim ve 8 MP görsel kaydı yapabilecek.

    Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek. 

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