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    iPhone 8'in ismi iPhone 8 olmayacak! Onun yerine...

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 07:54 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 07:54

    iPhone 8'in piyasaya iPhone 8 olarak değil, farklı bir isimle sürüleceği iddiası güç kazanıyor!

    12 Eylül'deki iPhone tanıtımına sadece birkaç gün kaldı ancak beklediğimiz iPhone 8, farklı bir isimle gelebilir. Şu sıralar iPhone Edition dedikoduları ortada dolaşıyor, ancak bir başka dedikodu yeni telefonun adının iPhone X olacağını söylüyor. iPhone X ile ilgili son "kanıtlar", Hollandalı telekom sağlayıcısı KPN'den yanlışlıkla LetsGoDigital'e gönderildi.

    Web sitesinden kısa sürede kaldırılan görüntü, elbette kullanıcılar tarafından çoktan kaydedilmişti. Görüntüdeki kutuda iPhone X yazdığını görüyoruz. Site, bu görüntünün bir reklam ajansı tarafından yollandığını söylüyor ancak yine de sızıntının şüphe çeken yanları var.

    Apple, iPhone'un onuncu yılını kutlayacağından iPhone X ismi uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Ancak Apple'ın ürün isimlerinde sayıları bırakıp sadece harfleri kullanmasına sıkça rastlamıyoruz.

    Gerçek ismi ancak 12 Eylül'de iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın da tanıtılacağı etkinlikte öğreneceğiz.

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