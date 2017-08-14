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    iPhone 8'in home butonu değişiyor! Bakın ne geliyor?

    chip.com.tr
    14 Ağustos 2017 - 07:39Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:39

    iPhone 8'in ana ekran butonunu istediğiniz gibi şekillendirebileceksiniz... Peki ama nasıl?

    iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak geliştirilen iPhone 8, her yönüyle çok konuşuldu. Konuşulan konular arasında en hararetli başlık ise, kuşkusuz telefonun ana ekran tuşunun nasıl olacağıydı. Bilindiği gibi iPhone 8'de fizilsel bir Touch ID butonu yer almayacak, bunu ekranın altına gömeceği söylenen Apple, şimdi yeni bir iddiayla daha karşı karşıya.

    HomePod yazılım geliştiricisi Steve Troughton-Smith tarafından gelen iddiaya göre, iPhone 8'in ana ekran tuşu isteğe göre boyutlandırılabilecek. Yani kullanıcılar, ana ekran butonunun alanını –belirli sınırlar içinde- dilediğiniz gibi yeniden boyutlandırabilecekler. Elbette bunun ne kadar doğru olduğunu, iPhone 8'i gördüğümüz zaman anlayacağız.

    iPhone 8'de tamamen yeni bir 3D yüz tarama teknolojisi kullanılacağını da bu noktada belirtelim. Böylece telefonun kilidini açarken, ekrana bakmanız yeterli olacak.

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon
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