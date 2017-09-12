iPhone 8'in hafızası hiç bitmeyecek! Bakın neden?

iPhone 7’ye dört çekirdekli Apple 11 Fusion işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci ilk gelen bilgilere göre yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek.

Diğer bir noktaysa depolama alanında yapılan değişiklikler olacak gibi görünüyor. iPhone 8'in 64/256/512 GB modelleriyle satışa çıkacağı düşünülüyor.

RAM tarafındaysa iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 3 GB bellek kullanılacak.