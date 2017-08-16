iPhone 8'in gerçek adı ne olacak?

Son günlerde iPhone 8 sızıntılarının kesintisiz olarak geldiğini fark etmişsinizdir. Peki, hep "iPhone 8" adıyla andığımız telefon, gerçekten iPhone 8 olarak mı karşımıza çıkacak?

Yeni üst seviye iPhone'un yanında gelecek iPhone 7S ve iPhone 7S Plus, alıştığımız "S" güncellemelerini sunacak. iPhone 8 ise neredeyse çerçevesiz bir OLED ekranla gelecek ve son dedikodulara Touch ID parmak izi sensörünün yerine yüz tanıma özelliğini koyacak. Bilmediğimiz ise telefonun adı. Apple içerisinde "D22" ve "Ferrari" adlarıyla anılan cihazın adı hakkında kesin bir bilgi yok. İşte internette son birkaç aydır dolaşan dedikodulara dayanarak yaptığımız isim tahminleri.

iPhone 8: "iPhone 8" sözcükleri şu sıralar Google'da çılgınca aratıldığından yayıncılar, bu sözcüklerin SEO (arama motoru optimizasyonu) değerinden faydalanmak istiyorlar. Bu yüzden her yerde "iPhone 8" başlıklı haberlere rastlıyorsunuz (evet, bu haberde olduğu gibi).

Peki Apple gerçekten bu ismi mi seçecek? Apple takipçisi John Gruber'a göre yeni telefonun adının iPhone 8 olma ihtimali gerçekten var.

iPhone Pro: MacBook, MacBook Pro. iPad, iPad Pro gibi "Pro" sürümleri daha önce iPhone dışındaki Apple cihazlarında gördük. "iPhone Pro" adı gerçeğe dönüşürse bir ilk olacak ancak bu isim, iPhone'a tazelik katabilir.

iPhone X veya iPhone 10: Bu sene iPhone'un onuncu yıldönümü olduğundan, sayacı 10'a almak için büyük bir fırsat olabilir. Microsoft'un Windows 8'den 10'a atladığını biliyoruz. Romen rakamlarındaki sorun ise çoğu kullanıcının yeni iPhone'u "iPhone ex" diye yanlış telaffuz edecek olması. OS X işletim sisteminde yaşandığı gibi.

iPhone Edition: Yeni iPhone'un adı, 1.249 dolara satılan Apple Watch Edition'ı örnek alabilir. Firma, yeni telefonunu "iPhone Anniversary Edition" olarak da adlandırabilir.

iPhone: iPad Air 2'nin yerini iPad almış, MacBook Air ise MacBook'a dönüşmüştü. Bu yüzden iPhone 8'in adı da "iPhone"a dönüşebilir.



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