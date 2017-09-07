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    iPhone 8'in fiyatına çok şaşıracaksınız!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 13:41 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:41

    iPhone 8'in fiyatı ne olacak? Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Apple'ın patent başvurusu iPhone 8 ve diğer modeller ile ilgili yeni ipuçları veriyor. İşte iPhone 8'in tanıtılacağı tarih ve cihazında yer alması muhtemel özellikler...

    Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran Benjamin Geskin iPhone 8'in fiyatını açıkladı. iPhone 8'in 3 depolama opsiyonuna sahip olacağının altını çizen Geskin, iPhone 8'in fiyatının 999 1199 dolar aralığında olacağını belirtti. Aynı açıklamaya göre, iPhone 8'in fiyatları şöyle...

    64 GB: 999 dolar
    256 GB: 1099 dolar
    512 GB: 1199 dolar

    12 Eylül'de lansmanı yapılacak olan yeni iPhone moldeli Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına denk gelmesi açısından oldukça önemli. Söz konusu modelin bugüne kadar üretilen en pahalı iPhone modeli olması bekleniyor. Peki bunun nedeni ne? KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın fiyat artırmasının nedeni olarak sektördeki en büyük rakibi Samsung olarak gösteriyor.

    Kuo şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Samsung'un fiyat politikası sonrası Apple da mevcut fiyatlarını artırma kararı aldı. Apple'In merakla beklenen yeni İphone modeline dair iddialar gelmeye devam ediyor. ABD merkezli teknoloji devinin 12 Eylül'de tanıtması beklenen iPhone modellerinin adları netlik kazandı.

    ABD basının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, cihaz 3 ayrı model olarak gelecek. Cihazın adı ise iPhone X olacak.

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon
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