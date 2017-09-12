iPhone 8'in fiyatı ortaya çıktı! Cepler yanacak!

iPHONE 8 için artık heyecan dorukta! Apple tarafından 12 Eylül'de tanıtılması beklenen iPhone için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki iphone 8 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İphone 8'in fiyatı ne kadar olacak? İşte Apple'ın yeni amiral gemisi hakkında merak edilen detaylar...

Apple'ın tanıtıma kısa bir süre kala yeni telefonlarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son çıkan haberlere göre Apple'ın yeni telefonu 'iPhone X' adını alacak. Diğer iki cihaz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak adlandırılacak. Apple telefonlarının yeni özellikleri arasında şunlar olması bekleniyor.

iPHONE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iPhone 8 ya da iPhone X'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtacak. Etkinlikte Apple'ın iPhone 8'in dışında iPhone 7s, iPhone 7s Plus, LTE özellikli Apple Watch ve 4K Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.

Bu arada Apple’ın aynı etkinlikte iPhone X’in yanında iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch ile birlikte 4K çözünürlüklü ve HDR özellikli yeni Apple TV'yi de tanıtacağı söyleniyor.

iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranla gelecek. Ön ile arkada cam paneller kullanılacak ve aralarında metalik bir şasi yer alacak. Oldukça sağlam olacağı söylenebilir.

Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırması bekleniyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’e yüklenecek.

Fiziksel Home butonu da kaldırılıp yerine sanal bir Touch ID yerleştirilecek. Söylenenlere göre iPhone 8'in sanal ana ekran tuşu kullanıcı tarafından boyutlandırılabilecek ve uygulama içerisinde kendisini otomatik olarak gizleyebilecek. Bu tuş yine ön kısmında ama ekranın altına gömülü olacak.

iPhone X'in geniş açılı ve telefoto lensler için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip, dikey olarak konumlandırılmış çift lensli arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarda 3D algılayıcı da bulunacak.

iPHONE 8 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bazı raporlar, Apple'ın bir sonraki cihazının en pahalı iPhone olacağını ve ilk kez 1.000 doları aşacağını öne sürüyor. Kaynak, yüksek fiyat etiketinin sebebinin bir kısmının mevcut iPhone'larda kullanılan LCD ekranın iki katı kadarına mal olacak OLED ekran olduğunu söyledi.

iPhone 8'in 64 GB'lık versiyonu 999, 256 GB'lık versiyonu 1099, ve 512 GB'lık versiyonu ise 1199 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ülkemizde yüksek vergilendirmeler işin içine girince Türkiye fiyatının çok daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen 5 bin TL'nin üzerinde olacak.