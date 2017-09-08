iPhone 8'in fiyatı ne olacak?

Apple'ın sıradaki amiral gemisi telefonu büyük sabırsızlıkla bekleniyor. Bu sabırsızlık da doğal olarak söylentilerin artmasına sebep oluyor. Bir çok tahmine göre yeni çerçevesiz ve iPhone'un fiyatı 1.000 doları geçecek.

Ancak, Steven Milunovich USB yardımcı analisti Benjamin Wilson, bu fiyat tahminlerinin herhangi bir mantığa dayanmadığını ve gerçekçi olmadığını iddia etti. Onlara göre bu fiyat tahminleri Apple'in geçmişte yaptığı fiyatlandırma ve piyasa politikasını yok sayıyor.

Açıklama şu şekilde: "Bir çok insan Apple'ın yeni telefonu için 1.000 dolardan fazlasını talep edeceğini düşünüyor. Biz bu tahmine meydan okuyoruz. Şimidye dek 1,200 dolarlık iPhone için duyduğumuz argümanlar arasında 'yüksel talep' ve 'donanımın daha pahalı' olduğu fikirleri yer alıyor. Ancak bu argümanların ikisi de Apple'ın fiyatlandırma politikasına ters düşüyor. Bize göre Apple 'Ne kadar para biçmeliyiz?' şeklinde düşünmüyor. Bunun yerine fiyatı önceden belirleyip buna göre telefonu tasarlıyor."

Analistler örnek olarak Apple'ın hesaplı laptop piyasasına yaklaşımını hatırlatıyor. Onlara göre şirket ilk önce fiyatı 900 ile 1.000 dolar arasında belirledi, ardından bu aralığa göre, markanın ismine layık bir ürün geliştirdi.

Milunovich ve Wilson'a göre telefon iPhone 8 veya iPhone Pro ismine sahip olabilir. Ayrıca tahminlerine göre telefon iki farklı depolama alanı seçeneği ile piyasaya sürülecek: 900 dolar 64GB sürümü ve 1.000 dolar 256GB sürümü... Bu da daha önce duyduğumuz 999 dolardan başlayan ve üç sürüm olduğunu iddia eden tahmin ile ters düşüyor.

12 Eylül'de gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde yeni iPhone'u hep birlikte tüm özellikleri ile göreceğiz.



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