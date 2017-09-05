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    iPhone 8'in fiyatı ne olacak?

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:10

    Apple'ın Sonbahar aylarında tanıtarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 8 modelinin 512 GB'lık bir sürüme sahip olacağı ve fiyatının da dudak uçuklatacağı iddia edildi.

    Gün geçmiyor ki Apple'ın yeni iPhone modeli hakkında yeni iddialar ortaya atılmasın. Bugün de iPhone 8 ya da iPhone X Edition adıyla piyasaya sürüleceği tahmin edilen yeni modelin 512 GB'lık bir sürüme sahip olacağı iddia edildi.

    İddialara göre iPhone 8'in klasik modeli 64 GB'lık dahili hafızaya sahip olacak ve tahmin edildiği üzere 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Fakat eğer 256 GB ya da 512 GB'lık bir model istiyorsanız, ödemeniz gereken miktar sırasıyla 1099 dolar ve 1199 dolar olacak.

    Öncelikle bu fiyatlandırmanın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleriyle kıyaslandığında normal karşılanabileceğini de belirtmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce gelen haberlere göre iPhone 8'in üretim maliyeti, iPhone 7'ye oranla yüzde 50 ya da yüzde 60 artmış durumda.

    Yine de bu iddiaların şimdilik sadece dedikodudan ibaret olduğunu ve Apple kanadından gelecek resmi duyuruya kadar da telaşlanmamızı gerektiricek bir durum olmadığını belirtelim.
    iPhone 8in fiyatı ne olacak

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon
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