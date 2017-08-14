iPhone 8'in fiyatı cepleri fena yakacak!

Apple'ın sıradaki iPhone'u, her sene olduğu gibi son birkaç aydır birçok söylentinin konusu oldu. İddialara göre ön kısım yerine arka kısmında TouchID sensörü olacaktı, yüz tanıma teknolojisi kullanacaktı ve hatta Samsung tarafından üretilen gösterişli bir OLED ekrana sahip olacaktı. Bu söylentiler artık neredeyse doğrulanmış gibi.

iPhone 8'in öncekilerden daha pahalı olacağı da daha önce iddia edilmişti. 1.000 dolardan fazla olacağını söyleyen de oldu. Ve görünüşe bakılırsa bu söylentiler pek de isabetsiz çıkmayacak.

FIH Mobile'da (bir Foxconn kuruluşu) Yetkili Müdür Dr. Luo Zhongsheng, Çin sosyal medya sitesi Weibo'daki bir gönderisinde iPhone 8'in "ucuz olmayacağını" doğruladı. Luo'nun dediğine göre, bunun sorumlusu pahalı ekran. Ekranın üst kısmı, düzensiz bir şekilde kesiliyor ve bu üretimi çok zor hale getiriyor. Luo, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, kısa sürede gönderisini sildi.



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