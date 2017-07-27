iPhone 8'in ekranı işte böyle olacak!

Son zamanların en üst seviye telefonları gibi iPhone 8'in de çok ince bir çerçeveli bir ekranla gelmesi bekleniyor. iPhone 8'in ekranını farklı yapan ise ön kameranın ve hoparlörün bulunduğu kısımdaki çentikli bölüm olabilir.

Forbes'in paylaştığı yeni iPhone 8 çizimlerinde bu çentikli bölümün iPhone 8'in durum çubuğu haline geldiği görünüyor.

Forbes yazarı Gordon Kelly'ye göre kılıf üreticisi Nodus, 5,8 inç'lik ekranın etrafındaki çerçevenin 4 mm kalınlığında olduğunu söylüyor. Kelly'ye göre üst taraftaki çentikli bölüm, bir durum çubuğu gibi kullanılabilir.







Paylaşılan çizimler, iPhone 8'in bu çıkıntılı alanı nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Kelly ve Nodus, parmak izi tarayıcısının nerede olacağı konusunda ise kararsızlar. Emin oldukları şey, sağ taraftaki güç düğmesinin daha uzun olacağı. Bu düğme, daha önceki dedikodularda olduğu gibi Touch ID parmak izi tarama işlevini içeriyor olabilir.

Bununla birlikte birkaç hafta önce gelmeye başlayan raporlar, Apple'ın parmak izinden tamamen vazgeçerek yüz tanıma işlevlerine ağırlık vereceğini söylemişti.





"Çentikli" kısmı ekran olarak kullanmak, çerçevesiz tasarımın görünümünü iyileştirse de saatin nasıl gösterileceği ve cihaz yatay moddayken bu bölümün nasıl çalışacağı belli değil.