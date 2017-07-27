MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>iPhone 8'in ekranı işte böyle olacak!

    iPhone 8'in ekranı işte böyle olacak!

    chip.com.tr
    27 Temmuz 2017 - 07:48Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 07:48

    Yeni ortaya çıkan iPhone 8 çizimleri, "çerçevesiz" tasarım için düşünülen ilginç bir fikri göz önüne seriyor!

    Son zamanların en üst seviye telefonları gibi iPhone 8'in de çok ince bir çerçeveli bir ekranla gelmesi bekleniyor. iPhone 8'in ekranını farklı yapan ise ön kameranın ve hoparlörün bulunduğu kısımdaki çentikli bölüm olabilir. 

    Forbes'in paylaştığı yeni iPhone 8 çizimlerinde bu çentikli bölümün iPhone 8'in durum çubuğu haline geldiği görünüyor.

    Forbes yazarı Gordon Kelly'ye göre kılıf üreticisi Nodus, 5,8 inç'lik ekranın etrafındaki çerçevenin 4 mm kalınlığında olduğunu söylüyor. Kelly'ye göre üst taraftaki çentikli bölüm, bir durum çubuğu gibi kullanılabilir.

    iPhone 8in ekranı işte böyle olacak

    Paylaşılan çizimler, iPhone 8'in bu çıkıntılı alanı nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Kelly ve Nodus, parmak izi tarayıcısının nerede olacağı konusunda ise kararsızlar. Emin oldukları şey, sağ taraftaki güç düğmesinin daha uzun olacağı. Bu düğme, daha önceki dedikodularda olduğu gibi Touch ID parmak izi tarama işlevini içeriyor olabilir. 

    Bununla birlikte birkaç hafta önce gelmeye başlayan raporlar, Apple'ın parmak izinden tamamen vazgeçerek yüz tanıma işlevlerine ağırlık vereceğini söylemişti. 

    iPhone 8in ekranı işte böyle olacak

    "Çentikli" kısmı ekran olarak kullanmak, çerçevesiz tasarımın görünümünü iyileştirse de saatin nasıl gösterileceği ve cihaz yatay moddayken bu bölümün nasıl çalışacağı belli değil.

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri