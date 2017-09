iPhone 8’in arka camını dikkat

Apple’ın iPhone 8 modellerinde kullandığı cam için ‘’Akıllı telefonlarda kullanılan en sağlam cam’’ ifadesini kullansa da bu, camın kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir kaza sonucu iPhone 8'in ön tarafındaki camın kırılması durumunda ödemeniz gereken miktar iPhone 6s, iPhone 7 ile iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus modellerinde ödediğiniz miktarla aynı olacak. iPhone 6s, iPhone 7 iPhone 8 modellerinde ön camın kırılmasını durumunda 628 TL, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus için ise 719 TL olarak bir fiyat belirlenmiş.

Apple’ın arka cam değişimlerinde ise ücretler daha farklı bir hale geliyor. Apple çalışanlarının yaptığı açıklamalara göre iPhone 8 modelinde arka cam kırılması durumunda hasarın diğer hasarlar kategorisine gireceğini belirttiler. Bu durum ön cam değişimine kıyasla arka cam değişiminin daha pahalı olacağını gösteriyor. Çünkü Apple’ın internet sitesinde ‘’iPhone’unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa diğer hasar ücretlerine bakın ‘’ cümlesiyle ifade edilen bölümde, iPhone 8 için diğer hasar ücreti ülkemizde 1899 TL iken iPhone 8 Plus içinse 2099 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar ekran onarım ücretinin yaklaşık olarak 3 katına denk geliyor.