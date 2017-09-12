iPhone 8'i yerinde izliyoruz! Facebook'tan canlı yayınımızı takip edin

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
iPhone 8'in tanıtımına sayılı saatler kaldı. Hürriyet olarak dev etkinlikte editör arkadaşımız Ahmet Can da bulunacak ve Facebook Teknoloji sayfamızdan Apple'ın yeni oyuncaklarını canlı yayında bizlere aktaracak.
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