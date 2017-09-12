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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8'i yerinde izliyoruz! Facebook'tan canlı yayınımızı takip edin

    iPhone 8'i yerinde izliyoruz! Facebook'tan canlı yayınımızı takip edin

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:36

    iPhone 8 bu akşam saat 20:00 sularında tanıtılıyor. Dünya genelinde milyonlarca kişinin izleyeceği dev etkinliğe editör arkadaşımız Ahmet Can da katılıyor. Facebook Teknoloji sayfamızdan canlı yayınla iPhone 8'i ilk elden inceleyecek olan Can, merakla beklenen yeni iPhone'ları daha yakından tanımamızı sağlayacak.

    iPhone 8'in tanıtımına sayılı saatler kaldı. Hürriyet olarak dev etkinlikte editör arkadaşımız Ahmet Can da bulunacak ve Facebook Teknoloji sayfamızdan Apple'ın yeni oyuncaklarını canlı yayında bizlere aktaracak.

    Hürriyet Teknoloji sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın.

    iPhone 8i yerinde izliyoruz Facebooktan canlı yayınımızı takip edin

    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone x , facebook , ahmet can
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