iPhone 8'e ilgi yok, tüm gözler iPhone X'te!

Apple'ın önemli pazarlarından biri olan Asya'da iPhone 8, daha önceki modellere kıyasla fazla heyecan yaratmadı. Geçene yıllarda Apple mağazalarının önünde yaşan kuyruklar da bu kez görülmedi. Daha önce yüzlerce insanın beklediği kuyruklar yerini 30'dan daha az insanın beklediği sıralara bırakırken bazı yerlerde ise hiç kuyruk olmadı. Hatta ABC 7 muhabiri haber yapmak için gittiği mağazanın önünde kimseyi görmeyince Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kuyruk nerede? iPhone8 ve iPhone8 Plus bugün çıkıyor. Ama Apple'ın fanları nerede?" dedi.

Asya'daki talep ile ilgili henüz doğrudan rakamlar olmasa da bazı dolaylı rakamlar ve analist yorumları da iPhone 8'e talebin önceki modellere kıyasla daha az olduğunu ortaya koyuyor.

Bir araştırmaya göre Çin'in önemli e-ticaret sitelerinden biri olan JD.com üzerinden lanse edildikten sonraki ilk 3 gün içinde iPhone 8'e 1,5 milyonluk ön sipariş geldi. Aynı sitede iPhone 7'ye gelen ön sipariş 3,5 milyon olarak kaydedilmişti.





Apple'ın iPhone 8 modeli ile ilgili bu gelişmeler ve yapılan son yorumlar piyasalarda da tepki yaratmaya başladı. Yatırımcılar da iPhone 8 modelinde Apple'ın bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyor.

Bu düşünceyle hareket eden yatırımcılar Apple hissesinde satışa gitti. Apple hisseleri Çarşamba günü yüzde 3,1 kayıpla 10 Ağustos'tan bu yana en büyük kaybı yaşadı.

Benzer durum Apple tedarikçisi şirketlerde de görüldü. Apple'ın Güney Koreli tedarikçisi LG Innotek'in hisseleri haftanın son işlem gününde yüzde 4,2 kayıp yaşadı. Böylelikle şirketin hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 12'ye ulaşarak 2014 Kasım ayından bu yana en kötü haftalık performansı sergiledi.

HMC Investment Securities analisti Greg Roh, LCD ekranlı iPhone 8 modeline ilişkin talebin zayıf geleceği ve yeni nesil OLED ekranlı iPhone X modelinin üretiminin erteleneceği yönündeki beklenti ile şirketin 3. çeyrek finansal sonuçlarının hayal kırıklığı yaratabileceğini belirtti.