iPhone 8'de Touch ID olmayacak! Onun yerine...

iPhone 8 sızıntıları her geçen gün sıklaşırken, Apple istemeden de olsa söylentileri iyice karıştıracak bir bilgi sızdırdı. Steve Troughton-Smith ve Guilherme Rambo tarafından bulunan, HomePod hoparlörün firmware'inde keşfedilen bir ikon kodu, daha önce de gördüğümüz çerçevesiz tasarım söylentilerini doğrular nitelikte.

Görsele bakılırsa cihaz köşeden köşeye çerçevesiz, 5.8 inç olduğu düşünülen bir AMOLED ekrana sahip. Cihaz ayrıca home tuşundan ve üst çerçeveden de tamamen kurtulmuş gibi görünüyor.

Sızıntının en ilginç kısmı ise, iPhone 8'in Touch ID parmak izi okuyucusu olmadan nasıl güvenlik sağlayacağı sorusu.

Elveda, Touch ID

HomePod'un yazılımından sızan ikinci bir bilgi de, şirketin iPhone 8 için 3 boyutlu yüz tarama teknolojisini hazırladığını gösteriyor.

Geliştirici Troughton-Smith, kodun içinde kızılötesi yüz tarayıcı kilidine işaret eden bir ipucu olduğunu ve bunun da yeni bir teknoloji olan 'BiometricKit'e ait olduğunu söylüyor.

3 boyutlu yüz kilit açma sayesinde iPhone'un kilit ekranını es geçerek Apple Pay'a ulaşmak gibi işlevlerin iPhone 8 ile geleceği tahmin ediliyor. Ancak bu teknoloji Touch ID'nin yerine geçebilecek mi? Touch ID gerçekten hiç olmayacak mı? Bu sorular halen cevapsız...

iPhone 8'in Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor, o zamana kadar beklemeye devam edeceğiz, tabi Apple daha fazla bilgi sızdırmazsa...



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