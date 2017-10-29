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    iPhone 8'de Force Reset nasıl atılır?

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 11:13 | Son Güncelleme:

    Diğer iPhone'lardan farklı olarak iPhone 8'lerde Force Restart işlemi artık eski yöntemle yapılmıyor. Peki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta bu işlem nasıl yapılır?

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'lar önceki iPhone'lardan farklı olarak Force Restart yönteminde ufak bir değişikliğe gitti. Force Reset, iPhone'un kilitlenmesi durumunda belli bir tuş kombinasyonunu kullanarak telefonu yeniden başlatma işlemine deniyor. Önceki iPhone'larda bunu yapmak için Home butonu + Güç butonuna birlikte belli bir süre basmak yeterli oluyordu. Ancak iPhone 8'lerde bu yöntem işe yaramıyor!

    iPhone 8de Force Reset nasıl atılır

    PEKİ iPHONE 8'LERDE FORCE RESET NASIL YAPILIR?

    1 – Ses açma butonuna basıp bırakın,

    2 – Ses kısma butonuna basıp bırakın,

    3 – Son olarak, ekranda Apple logosunu görene dek güç butonuna basılı tutun.

    Eğer bu yöntem işe yaramazsa, o halde iPhone 8'i Recovery modda açmayı deneyebilirsiniz:

    1 – iPhone'u USB kablosu yoluyla Mac veya PC'ye iTunes üzerinden bağlayın,

    2 – Adımları takip edin ve ekranda Apple logosunu görene dek güç butonuna basılı tutun,

    3 – Birkaç saniye içinde Connect to iTunes ekranını göreceksiniz. Şimdi güç butonunu bırakın ve iTunes'a giriş yapın,

    4 – iTunes size iPhone'un problemini bildirecek. Buradan Update veya Restore seçeneklerine erişebileceksiniz.

    Etiketler: telefon
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