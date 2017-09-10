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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8'de artık o tuşa basamayacaksınız! Bir dönem kapanıyor...

    iPhone 8'de artık o tuşa basamayacaksınız! Bir dönem kapanıyor...

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:32

    İTALYA merkezli teknoloji sitesi Mac City, teknoloji devi Apple’ın iPhone’un 10’uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı.

    İtalya merkezli teknoloji sitesi Mac City, teknoloji devi Apple'ın iPhone'un 10'uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı. Videoya göre, iPhone 8'de fiziksel bir ‘home' tuşu yer almayacak.

    Her zaman aktif kalacak dijital bir tuşun eklenmesi sayesinde, iPhone 8'in dokunmatik ekranı telefonun ön yüzünü tamamen kaplayacak şekilde büyüyecek. Tuş donanımının kalkması sayesinde telefonun içinde açılacak yer sayesinde, daha yüksek kapasiteli bir pil yerleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor.

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