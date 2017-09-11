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    iPhone 8 yarın akşam işte burada tanıtılacak!

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:31 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:31

    Fanlar tarafından merakla beklenen, iPhone 8'in tanıtımının gerçekleşeceği Apple Park, bir drone videosuyla gözler önüne serildi!

    Apple, dünyanın dört bir yanından gazetecilere iPhone 8'in 12 Eylül'de tanıtılacağını duyurmuş ve bu davetinde, yeni amiralinin tanıtımını Apple Park'ta gerçekleştireceğini paylaşmıştı. iPhone 8 lansmanıyla birlikte uzun süredir üzerinde çalışılan ve merakla beklenen Apple Park da hayata geçmiş olacak. iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak gerçekleştirilecek bu etkinlikte, muhtemelen daha pek çok sürpriz göreceğiz. Ancak Apple Park artık sürpriz değil. Zira ortaya çıkan bir drone videosu, tüm Apple Park'ı gözler önüne seriyor.

    İçinde, Steve Jobs anısına yapılan Steve Jobs Tiyatrosu'nu da barındıran Apple Park, büyük ölçüde tamamlanmış, geriye yalnızca son rötuşlar kalmış. Devasa alanın lobisinde fütüristik görünüme sahip bir bina yer alırken, tamamen camdan inşa edilmiş duvarlar, adeta bize Apple Park'ın uzun süre konuşulacağını söylüyor.

    2 dakika 12 saniyelik videonun tamamını hemen yukarıda görebilirsiniz. Duncan Sinfield tarafından 5 Eylül tarihinde YouTube üzerinden yayınlanan video, şimdiden 274 bin'den fazla izlenmiş bile.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

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